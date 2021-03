Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première recrue de Joan Laporta est déjà connue !

Publié le 24 mars 2021 à 23h00 par T.M.

Arrivé à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta prépare actuellement le mercato estival. Et le patron blaugrana connaitrait d’ores et déjà son premier renfort.

Le FC Barcelone peut enfin débuter un nouveau chapitre de son histoire. En effet, avec l’élection de Joan Laporta au poste de président, les choses sérieuses vont enfin commencer. D’ailleurs, en ce trêve internationale, ça s’active en Catalogne. En effet, ces dernières heures, la direction barcelonaise s’est réunie avec Ronald Koeman pour poser les premières bases pour la saison prochaine. Forcément, le recrutement a dû être sur la table des discussions et malgré les finances compliquées du Barça, Laporta aurait de grands objectifs à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore David Alaba.

Tout est bouclé !