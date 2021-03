Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 27 mars 2021 à 9h30 par Th.B.

Malgré les divers intérêts qu’il suscite sur le marché des transferts, Erling Braut Haaland pourrait ne pas rejoindre le Real Madrid ou un autre club pour deux raisons bien précises. Explications.

Erling Braut Haaland dispose certes d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, mais il ne devrait pas l’honorer jusqu’à son terme. Ses performances avec le Borussia Dortmund ont éveillé de multiples intérêts aux quatre coins de l’Europe dont celui du Real Madrid qui rêverait de l’attirer à l’occasion du prochain mercato avec Kylian Mbappé selon Ok Diario. De passage en conférence de presse, Erling Braut Haaland a tenu lundi à calmer le jeu quant à son avenir en soulignant le contrat qui le lie au Borussia Dortmund et dans lequel une clause libératoire fixée à 75M€ pourra être exercée à compter de juin 2022. Néanmoins, tout ne semble pas encore joué dans le dossier Haaland.

Un transfert cet été compromis ?