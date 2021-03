Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup avec un joueur de Bielsa !

Publié le 27 mars 2021 à 12h15 par A.M.

En quête d'un successeur à Keylor Navas à moyen terme, le PSG aurait jeté son dévolu sur Illan Meslier (21 ans), qui réalise une belle saison dans les buts de Leeds.

Malgré la saison époustouflante que réalise Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, Leonardo est en quête d'un gardien qui pourra succéder à moyen terme au Costaricien qui du haut de ses 34 ans ne représente plus l'avenir parisien. Dans cette optique, de nombreux noms circulent ces dernières semaines à l'image de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan s'achève en juin prochain, d'Hugo Lloris, qui connaît très bien Mauricio Pochettino, ou encore David De Gea, annoncé sur le départ de Manchester United. Le PSG devra également gérer la situation d'Alphonse Areola, prêté à Fulham cette saison.

Le PSG s'intéresse à Illan Meslier