Mercato - Real Madrid : En Premier League, la guerre est déclarée pour Haaland

Publié le 27 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland (20 ans) pourrait bien faire trembler le marché des transferts en marge du mercato estival. En plus du Real Madrid et du FC Barcelone, les grands clubs de Premier League semblent être sur les rangs et ne seraient pas là pour faire de la figuration.

« Je ne vous parlerai pas d'un joueur qui n'est pas au club. Je suis ici depuis de nombreuses années et chaque mois, nous parlons des joueurs. C'est un très bon attaquant. Si un jour il a l'opportunité de venir et que le club le veut, qu'il vienne » . Pour que Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, en vienne à évoquer une éventuelle arrivée d’un autre buteur au club, il faut que les rumeurs se succèdent dans la presse. Ce qui est justement le cas. Depuis de longues semaines, Erling Braut Haaland figure dans les petits papiers du Real Madrid qui préparerait son offensive pour le buteur du Borussia Dortmund. Un énorme dégraissage qui pourrait voir pas moins de 11 joueurs partir cet été se profilerait au Real Madrid à en croire Ok Diario . Néanmoins, le FC Barcelone serait également sur les rangs, prêt à lancer son assaut en cas d’ouverture dans ce dossier. Le Borussia Dortmund bien qu’Haaland dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024, serait susceptible de céder le Norvégien en raison de sa situation financière et sportive, la Ligue des champions pouvant échapper au BvB au vu du classement du club de la Ruhr. D’après Gerard Romero, le président du Barça Joan Laporta serait prêt à utiliser la carte Lionel Messi afin de convaincre Haaland de débarquer en Catalogne. Mais il ne faut pas omettre les clubs anglais dans cette énorme opération.

Un duel titanesque entre Manchester City et Chelsea…

À l’occasion d’un gros point effectué par le média norvégien VG , le correspondant du Times à Manchester s’est confié sur la position de Manchester City sur le feuilleton Erling Braut Haaland. Souhaitant remplacer Sergio Agüero dont le contrat court jusqu’en juin prochain, Pep Guardiola songerait bel et bien à recruter Haaland qui figurerait tout en haut de la liste que l’entraîneur des Skyblues aurait dressé. Cependant, également touché par la crise, City pourrait décider d’attendre l’été 2022, moment où la clause libératoire fixée à 75M€ dans le contrat du Norvégien au BvB entrera en vigueur. De son côté, Chelsea cultiverait également le désir d’attirer Erling Braut Haaland en Premier League. Malgré de véritables investissements l’été dernier, les Blues rechercheraient un vrai numéro 9 selon Liam Twomey, correspondant de Chelsea pour The Athletic. Outre la volonté de recruter Haaland qui apporterait un véritable plus au club londonien, Chelsea refuserait de voir Haaland signer pour un autre club de Premier League et compterait bien se donner les moyens pour rafler la mise dans cette opération.

… Manchester United et Liverpool en embuscade