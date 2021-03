Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Cristiano, Haaland… Le Real Madrid rêve d’un été historique !

Publié le 27 mars 2021 à 17h30 par B.C.

Malgré les répercussions de la crise du Covid-19 sur ses finances, le Real Madrid ambitionne de faire plusieurs gros coups lors du prochain mercato estival, au point de rêver des arrivées simultanées de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

L’été dernier, le Real Madrid s’est fait remarquer par son inactivité lors du mercato. Habité à se montrer dépensier, le club merengue n’a pas effectué le moindre achat en raison de la crise du Covid-19. À l’inverse, Florentino Pérez s’est séparé de plusieurs joueurs sous la forme de prêts ou transferts afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Gareth Bale, Achraf Hakimi, Dani Ceballos, James Rodrigrez ou encore Sergio Reguilon ont ainsi changé de club, et le nouveau projet espéré coïncidant avec le retour de Zinedine Zidane en 2019 a pris du retard. Les résultats madrilènes restent irréguliers, et du sang neuf est désormais attendu dans les rangs de la Casa Blanca .

Mbappé et Haaland, le Real Madrid veut les deux

Depuis de nombreux mois, la presse espagnole annonce que le Real Madrid rêve de mettre la main sur Erling Haaland ou Kylian Mbappé cet été. Les deux attaquants ne cessent d’impressionner et apparaissent comme le futur du football mondial. Si Kylian Mbappé a l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat, Erling Haaland semble de son côté plus accessible financièrement, notamment sur le plan salarial. L’attaquant du PSG est la grande priorité de Florentino Pérez depuis son éclosion à l’AS Monaco, mais la Cuatro explique ce samedi que les récentes prestations du Norvégien rééquilibreraient les débats en interne. Le Real Madrid doit-il alors miser sur Mbappé ou Haaland pour se renforcer ? Malgré la crise économique qui a découlé du coronavirus, et la récente sortie du président de la Liga, Javier Tebas, annonçant qu'il n'y aura pas de dépenses majeures dans son championnat cet été, le conseil d'administration merengue estimerait qu'il est possible de signer les deux joueurs si un plan économique viable est élaboré révèle la Cuatro .

Ventes, départs libres, économie… Comment Pérez veut mettre son plan à exécution

Malgré les pertes économiques découlant du Covid-19, le Real Madrid prévoit de procéder à un nouveau dégraissage cet été afin de pouvoir financer la venue des deux joueurs, envisageant ainsi les départs d’Isco, Gareth Bale, Eden Hazard, Vinicius Jr, et même Raphaël Varane, sous contrat jusqu’en 2022. En plus de l’argent économisé lors du dernier mercato, Florentino Pérez espérerait ainsi disposer de ressources nécessaires pour frapper un coup colossal sur le marché, et retrouver les sommets en vue de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu en 2022. En plus des ventes, la direction s’attend également à faire des économies avec le départ de joueurs libres, de quoi alléger la masse salariale. Sergio Ramos apparaît alors en première ligne. Mbappé et Haaland ne sont pas les uniques joueurs espérés, puisque David Alaba pourrait également débarquer libre dans la capitale espagnole, alors que son bail arrive à expiration avec le Bayern Munich. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le défenseur de 28 ans souhaite rejoindre la Liga, de quoi présager un match Real Madrid/FC Barcelone pour obtenir sa signature.

Un nouveau projet sans CR7 ?