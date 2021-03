Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Haaland… Le Barça prépare un coup XXL !

Publié le 28 mars 2021 à 12h10 par Th.B.

Le FC Barcelone se trouve à un tournant de son projet et entamerait la phase de la reconstruction avec son nouveau président Joan Laporta qui passerait par la prolongation de Lionel Messi. Avant d’ouvrir le dossier Erling Braut Haaland.

Et si Lionel Messi prenait finalement la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone ? L’élection de Joan Laporta semble avoir changé la donne. Le10sport.com vous assurait le 9 février dernier que si Laporta venait à être élu, la prolongation de Messi deviendrait plus qu’une simple option. Et la tendance de ces derniers jours penche bel et bien vers cette éventualité. Au cours de son investiture, Joan Laporta a même récemment directement interpellé Lionel Messi pour qu’il décide de rallonger son aventure catalane qui prendra fin en juin prochain si la situation restait inchangée. À peine élu, Laporta verrait déjà grand pour le FC Barcelone malgré la situation délicate du club culé sur le plan financier. Les plans du Barça sur le marché seraient déjà bien ficelés à en croire la presse ibérique.

Prolongation de Messi puis place à l’opération Haaland ?