Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet pour Lionel Messi ?

Publié le 28 mars 2021 à 9h45 par Th.B.

Alors qu’il est la pièce-maîtresse du FC Barcelone, Lionel Messi devrait être celle du prochain mercato blaugrana qui pourrait être bien différent si la star argentin décidait de quitter le Barça pour le PSG ou un autre club. Une réunion avec le président Joan Laporta serait prévue.

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière. En effet, après avoir passé 21 années à Barcelone et fait les beaux jours du Barça , le sextuple Ballon d’or pourrait plier bagage à l’intersaison, moment où son contrat sera arrivé à expiration. Le PSG ferait d’ailleurs la cour au capitaine du FC Barcelone en coulisse comme L’Équipe et France Football le soulignaient ces dernières semaines. Néanmoins au FC Barcelone, on ne baisse pas les bras et particulièrement depuis la réélection de Joan Laporta, président du Barça de 2003 à 2010 et qui a noué une relation forte avec Messi. Laporta faisait d’ailleurs savoir lors de son investiture qu’il allait faire son maximum pour garder Lionel Messi qu’il « aime ». Mais rien ne serait bouclé.

Messi, l’élément déclencheur du mercato du Barça