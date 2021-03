Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi remplacé par international français ?

Publié le 27 mars 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Lionel Messi est toujours incertain du côté du FC Barcelone, Joan Laporta envisagerait déjà quelques pistes pour le remplacer. Ainsi, Nabil Fekir figurerait sur les tablettes du club catalan.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone n’est toujours pas fixé à 100%. L’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le club catalan, alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain. De plus, la Pulga ne manque pas de courtisans, les plus grandes écuries européennes se bataillant pour s’attacher ses services. Si Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi une priorité absolue et l’un des points centraux de sa campagne pour la présidence du Barça , il n’en écarterait pas l’hypothèse que le sextuple Ballon d'Or s’en aille à la fin de la saison. Du coup, Laporta réfléchirait déjà à quelques pistes pour remplacer Lionel Messi.

Joan Laporta est fan de Nabil Fekir