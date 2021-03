Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une grosse décision pour Harry Kane !

Publié le 28 mars 2021 à 9h15 par T.M.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Harry Kane pourrait le retrouver au PSG. Toutefois, le Britannique ne serait pas la priorité numéro 1 aux yeux de Leonardo.

Quel sera le visage de l’attaque du PSG la saison prochaine ? Une chose semble aujourd’hui sûre : Neymar sera là. En effet, alors que le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2022, il devrait très rapidement prolonger. Mais qui l’accompagnera ? Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant Mauro Icardi, le doute est également total concernant Kylian Mbappé. Alors que Leonardo fait tout pour offrir également une prolongation au joyau français, sa réponse se fait toujours attendre. Et si Mbappé venait à refuser la proposition du PSG, il pourrait bien alors s’en aller. De quoi obliger Leonardo à se pencher sur sa succession.

Harry Kane… le plan C !