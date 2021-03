Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Zidane a une alternative XXL !

Publié le 28 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Au Rea l Madrid, on rêve de s’offrir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland cet été. Mais pour se renforcer offensivement, Zinedine Zidane se serait vu offrir une incroyable piste.

Alors que Karim Benzema est dans la forme de sa carrière, le Real Madrid planifierait toutefois déjà l’avenir. Et pour le futur, Florentino Pérez verrait les choses en grand, rêvant de faire venir les deux prochains cracks du football mondial, à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Toutefois, faire venir l’attaquant du PSG et du Borussia Dortmund ne sera pas donné et actuellement, les finances du Real Madrid ne sont pas au mieux. Et si Florentino Pérez se rabattait finalement sur une autre option ?

Lukaku proposé ?