PSG : Kylian Mbappé voit son grand rêve s'éloigner...

Publié le 27 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Très ambitieux, Kylian Mbappé veut tout gagner, y compris la médaille d'or olympique. Toutefois, sa partipation aux JO de Tokyo cet été semble très improbable.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès qui ferait pâlir bon nombre de joueurs plus âgés. Champion du monde, quadruple champion de France ou encore finaliste de la Ligue des Champions, l'attaquant du PSG a déjà disputé beaucoup de grands matches. Mais cet été, Kylian Mbappé espérait frapper encore très fort avec l'Euro et les Jeux Olympiques. Toutefois, Noël Le Graët se montrait assez clair à ce sujet. « Je dois le voir dans les prochains jours, on en discutera ensemble. Déjà, il faut saluer son attitude et voir un garçon aussi courtisé clamer son envie de participer aux JO avec son pays, c’est une chance. Je trouve ça génial et très rafraichissant. Après, est-ce qu’il pourra aller à Tokyo, entre le calendrier du PSG, celui des A avec l’Euro ? Tout cela me parait un peu utopique », confiait le président de la FFF dans les colonnes du Figaro .

Pas de JO pour Mbappé cet été ?