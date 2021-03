Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé a lâché une grosse réponse à Deschamps !

Publié le 26 mars 2021 à 14h45 par A.M.

Auteur d'une prestation décevante contre l'Ukraine (1-1), Kylian Mbappé a été repris de volée par Didier Deschamps. Et en interne, les deux hommes se sont expliqués.

Titulaire contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a parfaitement été muselé par la défense adverse. Et après la rencontre, Didier Deschamps n'a pas manqué de le rappeler à l'ordre : « Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l'espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui. Ce sont des choix qu'il doit faire lui aussi, s'appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe ». En privé, les deux hommes se seraient d'ailleurs expliqués.

Mbappé a discuté avec Deschamps