PSG - Malaise : Daniel Riolo prévient clairement Kylian Mbappé !

Publié le 26 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Après la prestation décevante de Kylian Mbappé contre l'Ukraine (1-1), Daniel Riolo espère que l'attaquant du PSG va simplifier son jeu.

« Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l'espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui. Ce sont des choix qu'il doit faire lui aussi, s'appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe ». Après le match nul de l'équipe de France contre l'Ukraine (1-1), Didier Deschamps analysait le match décevant de Kylian Mbappé en lui demandant de simplifier son jeu plutôt que de chercher systématiquement la solution individuelle. Un avis partagé par Daniel Riolo.

«Il est tellement meilleur quand il joue simple»