PSG - Malaise : Nouvelle annonce de taille sur le retour de Neymar !

Publié le 26 mars 2021 à 9h15 par La rédaction

Juste avant la trêve internationale, Neymar a pu faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 lors de la victoire du PSG sur l’OL dimanche dernier (4-2). Une rentrée pour le Brésilien qui aurait eu pour but de lui donner quelques minutes de temps de jeu afin qu’il soit au maximum de sa forme face au Bayern Munich dans quelques jours.

Victime du lésion au long adducteur gauche, Neymar avait du s'éloigner des terrains pendant plus de cinq semaines et déclarer forfait pour la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Une nouvelle fois, le Brésilien, qui a déjà manqué 83 matchs en seulement trois saisons et demie dans la capitale, n’a pas pu répondre présent pour une rencontre hautement importante du PSG. Mais visiblement rétabli, le joueur de 29 ans devrait figurer dans l’effectif de Mauricio Pochettino pour les quarts de finale de la compétition. En effet, Neymar a récemment fait son retour en Ligue 1 en entrant pour les 20 dernières minutes de la rencontre face à l’OL (qui s’est soldée par une victoire parisienne 4-2). Ce petit temps de jeu juste avant la trêve ne serait pas le fruit du hasard selon Alexandre Marles.

« A partir du moment où ils ont décidé de le faire entrer, c’est qu’ils ont estimé qu’il était rétabli, déjà opérationnel »