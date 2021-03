Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé affiche de grandes ambitions pour son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 17h10 par D.M.

Alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé a affiché ses ambitions dans un entretien accordé au site de l'UEFA.

L’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français se questionne toujours selon nos informations exclusives du 19 mars dernier. Courtisé par le Real Madrid ou encore par Liverpool, l’attaquant se laisse le temps de la réflexion avant de trancher. Une attente interminable pour les supporters du PSG, mais aussi pour Leonardo qui souhaiterait obtenir une réponse le plus rapidement possible afin notamment de préparer la suite en cas de départ de Mbappé.

« J'essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener »