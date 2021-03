Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà identifié le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 28 mars 2021 à 8h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo est toujours dans l’attente de savoir si Kylian Mbappé prolongera ou non. Si tel n’était alors pas le cas, le Brésilien sauraient déjà quoi faire.

Cela fait maintenant de très longues semaines que l’incertitude règne concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Mais comme l’avait expliqué Leonardo dernièrement, l’heure de se décider devrait bientôt arriver pour l’attaquant du PSG. Alors, va-t-il prolonger ou envisager un départ ? A 22 ans, Mbappé est devant un choix important pour la suite de sa carrière. S’il peut continuer au PSG, où un pont d’or lui serait promis, il pourrait également avoir la possibilité de filer à l’étranger, notamment au Real Madrid. Et forcément, cette décision influencera le reste du mercato parisien…

Messi, le remplaçant !