Mercato - Real Madrid : Thomas Tuchel aurait pris une grande décision dans le dossier Haaland !

Publié le 28 mars 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Chelsea serait en concurrence avec le Real Madrid dans le dossier Erling Haaland, l’écurie britannique aurait d’ores et déjà son plan B en cas d’échec avec le Norvégien.

Auteur de très grandes performances depuis plus d’un an au Borussia Dortmund, Erling Haaland a ainsi attisé l’intérêt des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, bon nombre d’entre-elles sont annoncées sur ses traces, du Real Madrid au FC Barcelone en passant par Manchester City et Chelsea. Concernant les Blues , ces derniers se seraient lancé dans la course à la signature du Norvégien sous l’impulsion de Thomas Tuchel, qui aimerait vivement bénéficier des qualité d’Erling Haaland dans la finition.

Romelu Lukaku à Chelsea à défaut d’Erling Haaland ?