Mercato - Real Madrid : Une opportunité XXL s’offre à Zidane cet été !

Publié le 27 mars 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que le Real Madrid espère se renforcer en attaque cet été, Romelu Lukaku aurait été proposé au club espagnol par ses agents.

Cet été, Florentino Pérez espère frapper fort pour relancer le Real Madrid. D’après la presse espagnole, le président merengue souhaite s’attacher les services de Kylian Mbappé ou Erling Haaland, deux dossiers qui s’annoncent très compliqués à boucler. Même s’il n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG, le champion du monde tricolore dispose d’un salaire XXL sur lequel le Real Madrid aura du mal à s’aligner, et le PSG ne facilitera pas un éventuel transfert. De son côté, Erling Haaland suscite la convoitise des plus grands clubs européens, et le Borussia Dortmund espère le conserver une saison de plus, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Ce qui pourrait alors inciter Florentino Pérez à activer une nouvelle piste, et le président du Real Madrid aurait justement une grosse ouverture avec l’un des attaquants les plus prolifiques du moment.

Lukaku proposé par ses agents au Real Madrid ?