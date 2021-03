Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland va déjà faire une première victime !

Publié le 27 mars 2021 à 10h00 par La rédaction

Sur la piste d’Erling Haaland depuis de nombreux mois, le Real Madrid serait très bien placé pour s’attacher les services du Norvégien. Mais l’arrivée de la pépite de Dortmund pourrait entraîner le départ de Mariano Diaz de la Casa Blanca.

Depuis quelques temps maintenant, le Real Madrid cherche à se renforcer offensivement. Si Karim Benzema essaye de tenir l’attaque madrilène presque à lui tout seul, les autres joueurs, notamment Vinicius Jr ou encore Eden Hazard, n’ont pas répondu aux attentes placées en eux. Ainsi, Florentino Pérez se serait positionné sur plusieurs gros dossiers. Et le président des Merengue aurait jeté son dévolu sur Erling Haaland. Depuis son arrivée à Dortmund, le Norvégien empile les buts en Europe et est sûrement l’un des meilleurs joueurs à son poste, à seulement 20 ans. Le Real Madrid voudrait donc miser sur lui, tant son talent et son potentiel ne semblent faire aucun doute. Mais son recrutement pourrait entraîner un départ au sein de la Casa Blanca .

Mariano Diaz sur le départ si Haaland arrive