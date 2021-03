Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour ce protégé de Zinedine Zidane !

Publié le 27 mars 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que Lucas Vazquez arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain, l’international espagnol se dirigerait bien tout droit vers un départ libre.

Longtemps annoncé sur le départ du Real Madrid au cours des précédentes fenêtres des transferts, Lucas Vazquez réalise une saison 2020/2021 de très bonne facture. Et pour cause, l’Espagnol de 29 ans se montre performant aussi bien en attaque que lorsqu’il dépanne sur le flanc droit de la défense de Zinedine Zidane. Seulement voilà, si tout va bien sportivement pour lui, son avenir est plus que flou. En effet, Lucas Vazquez arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain et, pour l’heure, tout indique qu’il s’en ira à cette date de la capitale espagnole.

Lucas Vazquez aurait refusé l’offre de prolongation du Real Madrid