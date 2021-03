Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola aurait des exigences colossales pour Donnarumma !

Publié le 27 mars 2021 à 20h15 par A.D. mis à jour le 27 mars 2021 à 20h20

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma serait en discussion avec la direction du Milan AC pour prolonger. Alors que Leonardo serait prêt à récupérer le portier italien gratuitement cet été, Mino Raiola pourrait rendre un précieux service au directeur sportif du PSG.

Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises et quitter le Milan AC cet été. En fin de contrat le 30 juin, le portier italien peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit, et ce, depuis le 1er janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo, prêt à profiter de l'aubaine pour récupérer Gianluigi Donnarumma gratuitement cet été. Et Mino Raiola pourrait donner un coup de pouce au directeur sportif du PSG sur ce dossier.

Raiola serait beaucoup trop gourmand pour Donnarumma