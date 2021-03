Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Zidane veut plomber un dossier prioritaire de Laporta !

Publié le 27 mars 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Fabio Blanco aurait alarmé le FC Barcelone, qui aurait fait de son recrutement une priorité. Toutefois, le Barça serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid, Manchester United, Chelsea, la Juventus et le Milan AC voudraient également s'offrir la pépite de Valence.

En quête de renforts à prix mini, Joan Laporta aurait identifié un tout nouveau profil : Fabio Blanco. Alors que la pépite de Valence sera en fin de contrat le 30 juin, le nouveau président du FC Barcelone aurait inscrit son nom sur ses tablettes et en aurait même fait une priorité en vue du prochain mercato estival. Selon les dernières indiscrétions de Sport.es , le nouveau directeur du football Mateu Alemany se serait même déjà entretenu avec Fabio Blanco pour mener à bien cette opération. Toutefois, le Barça ne serait pas seul sur ce dossier et ferait mieux de se préparer à batailler ferme pour l'attaquant de 17 ans.

Une bataille royale attend le Barça pour Fabio Blanco