Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un excellent coup bouclé par Longoria avec Milik ?

Publié le 27 mars 2021 à 19h10 par A.C.

Pablo Longoria pourrait finalement sortir gagnant d’un possible départ d’Arkadiusz Milik, très courtisé à l’étranger.

A peine arrivé, Arkadiusz Milik pourrait déjà partir. L’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille serait en effet dans le viseur de nombreux clubs à l’étranger. La presse italienne évoque notamment un retour en Serie A pour l’ancien du Napoli, qui serait courtisé par la Juventus, l’Inter, l’AS Roma et la Fiorentina. Mais Milik aurait également la cote en Espagne ! Diego Simeone serait en effet à la recherche d’un attaquant de pointe capable d’épauler Luis Suarez et souhaiterait donc attirer le joueur de l’OM à l’Atlético de Madrid.

Milik pourrait être vendu pour 15M€