Mercato - OM : Strootman, l’énorme atout du mercato de Longoria !

Publié le 27 mars 2021 à 13h30 par A.C.

Indésirable à l’Olympique de Marseille et prêté au Genoa cet hiver, Kevin Strootman pourrait bien rendre un gros service à Pablo Longoria.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce très mouvementé. L’effectif actuel pourrait subir des grosses modifications, avec des cadres en fin de contrat et des possibles plus-values avec certains joueurs à grosse valeur marchande. C’est le cas de Florian Thauvin. En fin de contrat, l’ailier semble se diriger vers un départ de l’OM en fin de saison. Son coéquipier Jordan Amavi est lui aussi en fin de contrat, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation est envisageable. Des joueurs en prêt comme Michaël Cuisance et Pol Lirola pourraient également ne pas rester à l’OM et Pablo Longoria va donc devoir se montrer inventif, pour frapper juste, sans dépenser énormément d’argent.

Strootman, un départ inespéré ?

Une aide précieuse pourrait arriver... de Kevin Strootman. Indésirable à l’Olympique de Marseille est devenu un poids avec son énorme salaire, le milieu a été prêté au Genoa lors du dernier mercato hivernal et cela lui réussit plutôt bien. Il a participé à l’intégralité des matchs du Grifone en Serie A, livrant au total trois passes décisives. Titulaire indiscutable, il récolte énormément de louanges de ses dirigeants, mais également de la part de nombreux observateurs du championnat italien. Ce samedi, Il Secolo XIX annonce ainsi que le Genoa aimerait beaucoup le garder. D’après les informations du quotidien italien, cela passerait par soit un transfert sec soit un nouveau prêt d’un an. De son côté, Strootman serait plus qu’heureux de pouvoir rester au Genoa, où il est définitivement plus important qu’à l’OM.

L’Italie craque pour Strootman