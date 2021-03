Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo fait une énorme demande à McCourt pour Eyraud !

Publié le 27 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Bien que Pablo Longoria ait été nommé président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud est resté au sein du conseil de surveillance du club. Ce qui agace Daniel Riolo.

Il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille décidait de changer de président. Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria qui était directeur du football jusque-là. Toutefois, la joie a été de courte durée pour le supporters de l'OM puisque Jacques-Henri Eyraud est finalement toujours présent au club où il a été nommé vice-président du conseil de surveillance. Une situation qui agace Daniel Riolo.

«On ne veut plus voir Eyraud à l’OM et le fait qu’il puisse représenter le club auprès des instances ce n’est pas bien»