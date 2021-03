Foot - Mercato - OM

Mercato : Luis Campos, une arrivée impossible à l’OM ?

Publié le 26 mars 2021 à 18h05 par La rédaction

Annoncé à l’OM en cas de rachat des Saoudiens, Luis Campos s’éloigne de la France. La collaboration avec Pablo Longoria paraît difficile. De plus, le directeur sportif portugais serait en discussions avec le Real Madrid.

Plusieurs années que le nom de Luis Campos résonne dans la cité marseillaise… Et pourtant, les seules fois où il a été aperçu à Marseille, c’était pour suivre le LOSC, son ancien club. Ancien directeur sportif de Lille ou encore de l’AS Monaco, le Portugais est l’un des meilleurs à son poste dans le monde. Très discret dans les médias, son travail se juge sur les joueurs qu’il a mis au premier plan. Nicolas Pépé, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Victor Osimhen, Benjamin Mendy… Tant de cracks recrutés par Campos avant d’exploser en Ligue 1 et de signer dans les plus grands clubs européens. En difficulté financièrement, l’OM n’est pas à sa première tentative d’approche auprès du directeur sportif. Avant le rachat de Frank McCourt en 2016, Gérard Lopez a voulu s’offrir le club phocéen. Et bien évidemment, Luis Campos était dans les petits papiers. « J’étais à Lens et il m’a débauché pour le suivre, au départ, à l’OM, où il devait signer , a confié à La Provence Reda Hammache, ancien bras droit de Campos. Il avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté. C’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement, le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC ». Récemment, la rumeur marseillaise a refait surface en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens. Mais tant Pablo Longoria est au club, la venue de Campos paraît impossible.

L’Espagne plutôt que l’Angleterre ?