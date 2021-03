Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour l’avenir de Luis Campos !

Publié le 25 mars 2021 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il est sans poste depuis son départ du LOSC, Luis Campos pourrait bel et bien rebondir prochainement du côté du Real Madrid.

Luis Campos est un homme très convoité. Il faut dire que le Portugais a réalisé un excellent travail du temps où il officiait au LOSC et à l’AS Monaco, et cela a de quoi attirer de nombreuses écuries. En effet, l’OM ainsi que Tottenham ont été annoncés comme intéressés par la perspective de l’intégrer à leur organigramme au poste de directeur sportif. Mais ces dernières heures, c’est le Real Madrid qui semble tenir la corde afin d’attirer Luis Campos. Et malgré un démenti venu d’Espagne, le club madrilène serait bien sur le chemin d’arracher la mise.

