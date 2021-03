Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’OM peut encore y croire pour Luis Campos !

Publié le 25 mars 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ces dernières heures que Luis Campos pourrait arriver au Real Madrid, ces informations seraient en réalité infondées.

Depuis son départ du LOSC, Luis Campos voit son nom être associé à de nombreux clubs. Il faut dire que son excellent travail réalisé à Lille et auparavant à l’AS Monaco ont de quoi séduire de nombreux clubs. Ainsi, le Portugais a été cité dans l’optique d’une arrivée à l’OM et à Tottenham. Et ce jeudi, le journaliste Abdellah Boulma a annoncé sur son compte Twitter que Luis Campos rebondira finalement au Real Madrid dans les prochaines semaines. Toutefois, cette information n’a pas tardé à être démentie…

Luis Campos ne rejoindra pas le Real Madrid