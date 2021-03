Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria gêné par le nouveau rôle d'Eyraud ? La réponse !

Publié le 26 mars 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Récemment nommé président de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria ne se laissera pas pour autant diriger par son prédécesseur qui a garde un rôle au sein du club phocéen. Eric Di Meco a donné ses informations à ce sujet.

Le 26 février dernier, l’OM lâchait une énorme bombe en annonçant que Jacques-Henri Eyraud était démis de ses fonctions de président, remplacé avec effet immédiat par Pablo Longoria qui occupait depuis l’été dernier le rôle de directeur sportif. Une véritable révolution pour le projet McCourt, la rupture entre Eyraud et les supporters de l’OM étant arrivée à un point de non retour. Toutefois, ce dernier a gardé un rôle au sein du conseil de surveillance du club, mais Longoria n’acceptera pas pour autant de voir Eyraud entrer dans son champ d’action comme l’a confié Eric Di Meco, ancien joueur emblématique de l’OM, sur RMC Sport .

« D’après ce qu’on m’a dit, Longoria ne serait pas allé au combat sans ses idées »