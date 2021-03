Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé va réaliser l'un de ses rêves... à Paris !

Publié le 27 mars 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été semble très compromise, Kylian Mbappé n'a pas renoncé à son rêve. Mais si ce n'est pas pour 2021, ce sera pour 2024... chez lui à Paris.

Après une saison bien remplie, l'été footballistique s'annonce encore riche puisque les JO, qui se dérouleront à Tokyo du 21 juillet au 7 août, succéderont à l'Euro (11 juin au 11 juillet). Et Kylian Mbappé, toujours très ambitieux, s'est mis à rêver de disputer, et de remporter les deux compétitions. Mais alors que tout devait se dérouler il y a un an, la crise sanitaire a repoussé ces compétitions et alourdit la saison avec un calendrier démentiel qui rend la participation de l'attaquant du PSG aux JO très improbable. En effet, le club de la capitale va vivre une fin de saison très chargée entre la Ligue 1 toujours indécise, les quarts de finale de la Ligue des Champions, sans oublier la Coupe de France. Par conséquent, voir Kylian Mbappé enchaîner deux compétitions internationales cet été sans repos, avant la reprise de la saison prochaine, semble aujourd'hui improbable. « Il faut saluer son attitude et voir un garçon aussi courtisé clamer son envie de participer aux JO avec son pays, c’est une chance. Je trouve ça génial et très rafraichissant. Après, est-ce qu’il pourra aller à Tokyo, entre le calendrier du PSG, celui des A avec l’Euro ? Tout cela me parait un peu utopique », confiait d'ailleurs Noël Le Graët. Le président de la FFF prend des pincettes, insistant sur le fait que la priorité reste bien évidemment l'Euro avec l'équipe de France.

Mbappé bien décidé à participer aux JO de 2024