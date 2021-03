Foot - PSG

PSG - Malaise : Rabiot monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2021 à 23h45 par La rédaction

Lors du match nul de l’équipe de France ce mercredi contre l’Ukraine, Kylian Mbappé ne s’est pas montré à son avantage. Malgré tout, l’attaquant tricolore peut compter sur le soutien de ses coéquipiers à l’instar d’Adrien Rabiot.

Une entrée en matière décevante. Voila comment pourrait-on résumer ce France-Ukraine ce mercredi soir. Surpris au Stade de France par une équipe regroupée devant son but et ne jouant que les contres, les Bleus n’ont pas réussi à totalement exprimer leur potentiel offensif. Une défaillance symbolisée notamment par la piètre prestation de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a tout raté ou presque. Peu d’appels, de nombreuses pertes de balles, il a, a lui seul, affiché toutes les lacunes françaises. Vivement critiqué, Kylian Mbappé n’a pas réagi, mais son sélectionneur, Didier Deschamps a visiblement vu la déception dans l’attitude de son joueur. « Il sait qu’il n’a pas fait un bon match », a-t-il simplement commenté. Pour le premier des trois matchs de l’Équipe de France cette semaine, force est de constater que le plan «anti Mbappé » mis en place par Shevchenko a fonctionné.

« Kylian sait qu’il va être beaucoup attendu »