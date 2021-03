Foot - PSG

PSG : Bayern Munich, Ligue des champions… Pierre Ménès pousse un nouveau coup de gueule !

Publié le 22 mars 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG n’a pas été épargné par le tirage au sort de la Ligue des champions en héritant du Bayern Munich pour les quarts de finale, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre les nombreux commentaires pessimismes concernant ce choc.

Après s’être défait du FC Barcelone, le PSG aura fort à faire en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Les deux derniers finalistes de la compétition se retrouveront le 7 et 13 avril, et les Bavarois semblent clairement favoris, tant l’équipe d’Hans-Dieter Flick est impressionnante, à la différence d’un PSG qui s’illustre par son irrégularité cette saison. Le Bayern s’était d’ailleurs montré plus réaliste que le club de la capitale lors de la finale de la dernière édition de la Ligue des champions. Cependant, Pierre Ménès a tenu à atténuer le pessimisme qui régnait autour de ce choc.

« Tout le monde s’attend à une énorme branlée »