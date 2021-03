Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel veut faire revenir Lukaku !

Publié le 27 mars 2021 à 15h39 par La rédaction

Auteur d’une saison étincelante avec l’Inter, Romelu Lukaku fait des envieux sur le marché des transferts. Et son ancien club, Chelsea, ne serait pas contre un retour du Belge dans ses rangs.