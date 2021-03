Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné pour Arturo Vidal…

Publié le 28 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Appréciant le profil d’Arturo Vidal, Jorge Sampaoli prévoirait de l’attirer à l’OM. Néanmoins, ce serait peine perdue à en croire son agent.

Depuis la nomination de Jorge Sampaoli à la fin du mois de février, plusieurs joueurs sont liés à l’OM. Parmi les pistes évoquées dans la presse, il y aurait celle menant à Arturo Vidal. Ayant débarqué à l’Inter l’été dernier, l’international chilien figurerait dans le viseur de Sampaoli et TMW l’a confirmé samedi. Flamengo et le Galatasaray seraient des options pour Vidal qui aimerait rester pour sa part au sein du club nerazzurri à Milan. Et son agent n’a pas caché la volonté de son client et a au passage, jeté un gros froid sur une éventuelle venue de Vidal à l’OM.

« C'est normal qu'il y ait des offres pour quelqu'un de son niveau, mais... »