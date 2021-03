Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Campos fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Evoqué à l’OM, Luis Campos a également vu son nom être annoncé du côté du Real Madrid. De quoi faire réagir l’entourage du Portugais.

Ancien bras droit de Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos est à la recherche d’un nouveau challenge depuis la vente du club nordiste. Où va donc rebondir le dirigeant portugais ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que les rumeurs fleurissent à propos de l’avenir de Campos. Et il a notamment été annoncé du côté de l’OM dans le cadre du possible rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens. Mais ces dernières heures, c’est le Real Madrid qui a été associé à Luis Campos, lui qui a déjà officié au sein de la Casa Blanca.

Ça discute avec le Real Madrid