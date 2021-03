Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a pris une grande décision pour Sergio Ramos !

Publié le 27 mars 2021 à 12h00 par Th.B.

Alors que le flou perdure depuis des semaines quant à l’avenir de Sergio Ramos, le président du Real Madrid aurait effectué son ultime offre de prolongation au capitaine merengue.

Le feuilleton Sergio Ramos ne semble pas être sur le point de trouver son épilogue bien qu’il s’éternise depuis de longues semaines. Le PSG, Manchester United voire la Juventus ont été liés au nom du capitaine du Real Madrid qui voit son contrat arriver à expiration en juin prochain. Les réunions et les échanges entre Florentino Pérez et le clan Ramos se seraient multipliés. Cependant, aucun accord ne semble avoir été trouvé. Pour autant, le président du Real Madrid ne devrait pas revoir son fusil d’épaule et aurait déjà formulé son offre finale au défenseur de la Casa Blanca.

Florentino Pérez ne bougerait plus