Mercato - OM : Strootman obligé de faire un gros effort ?

Publié le 27 mars 2021 à 11h10 par A.C. mis à jour le 27 mars 2021 à 11h12

L’Olympique de Marseille pourrait définitivement saluer Kevin Strootman, qui est actuellement en prêt au Genoa.

L’Italie réussit vraiment à Kevin Strootman. En difficulté à l’Olympique de Marseille avec André Villas-Boas, le milieu s’est totalement relancé depuis son prêt au Genoa cet hiver. Avec Strootman, le club doyen du football italien a réussi à quitter la zone relégable et de plus en plus de sources de l’autre côté des Alpes parlent d’une volonté de le garder, au-delà de la fin de la saison. Reste à voir si le Genoa sollicitera l’OM pour un transfert sec, ou si un nouveau prêt sera envisagé.

Strootman doit baisser son salaire