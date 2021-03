Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman bientôt de retour ?

Publié le 23 mars 2021 à 19h05 par La rédaction

De retour en Italie cet hiver, Kévin Strootman s’éclate au Genoa. Son arrivée a lancé une belle dynamique et le maintien semble proche pour son équipe. Mais pour le garder, le Genoa ne pourra pas s’aligner sur le salaire du hollandais qui pourrait donc faire son retour à l’OM.

Depuis son arrivée au Genoa, Kévin Strootman revit et son club aussi. Classé treizième de Serie A, ils n’ont perdu que 2 matchs sur 11 depuis que l’international hollandais a débarqué. Les joueurs de Davide Ballardini ont même pris 9 points d’avance sur la zone rouge. Personnellement, Strootman enchaîne les bonnes performances. Même s’il n’est pas encore revenu à son top niveau, le milieu prêté par l’OM est l’une des clés du dispositif du Genoa. A l’OM, il était devenu indésirable. Avec son salaire exorbitant, Pablo Longoria lui a cherché à tout prix une porte de sortie pour alléger les finances du club. Aujourd’hui, le club phocéen ne paie que la moitié de son salaire. Mais avec la crise sanitaire et l’avenir incertain du Genoa, Kévin Strootman n’est pas assuré d’y rester. Un retour à Marseille est donc plus que possible.

Un salaire qui complique tout

Pour le voir continuer son aventure italienne, plusieurs paramètres entrent en jeu. Le côté financier est évidemment l’un d’eux. Le Genoa ne peut pas se permettre de payer le salaire du joueur de 31 ans qui touchait 500 000 euros par mois à l’OM. En plus de ses revenus élevés, son nouveau club ne lui a pas versé sa prime de signature liée au prêt sans option d’achat. De quoi mettre de l’huile sur le feu entre les deux parties. A quelques mois de la fin de saison, les Olympiens doivent donc se préparer à voir Strootman se réinstaller dans la région. Pour s’en séparer, Pablo Longoria devra soit trouver un accord avec le joueur pour résilier son contrat, soit lui trouver un club. Mais avec de telles exigences salariales, l’affaire se complique. Pour rappel, son contrat se termine en 2023…