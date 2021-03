Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’excite en coulisse pour Ousmane Dembélé !

Publié le 28 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Devenu indispensable aux yeux de Ronald Koeman, Ousmane Dembélé aurait convaincu son monde au FC Barcelone qui semble être unanime dans chaque secteur que sa prolongation serait à présent une priorité.

Contrairement aux exercices précédents au cours desquels il était constamment gêné par les blessures et les opérations successives, Ousmane Dembélé semble enfin avoir trouvé son rythme et a enchaîné 23 rencontres consécutives avec le FC Barcelone depuis le 22 décembre. La raison est grandement physique puisque comme Téléfoot l’a démontré dans un reportage la semaine dernière, Dembélé a changé son style de vie et alimentaire, s’entourant de coachs personnels. De quoi permettre à Ronald Koeman de pleinement compter sur lui et d’en faire un élément incontournable de son onze de départ. Cette semaine, ESPN révélait que le FC Barcelone était prêt à discuter pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu'en juin 2022, mais qu’il faudrait que le champion du monde accepte de baisser son salaire. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que Ok Diario a souligné comme quoi il pourrait faire partie de l’opération Erling Braut Haaland, Dembélé semble avoir sa place et un avenir au FC Barcelone.

La prolongation de Dembélé ferait l’unanimité au Barça !