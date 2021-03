Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé inclus dans un deal colossal cet été ?

Publié le 27 mars 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 27 mars 2021 à 20h40

Alors qu’Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en juin 2022, le FC Barcelone souhaiterait le prolonger afin de ne pas le voir partir libre. Cependant, un départ du Français ne serait pas à exclure, et il pourrait permettre aux Blaugrana de rafler la mise pour Erling Haaland.

Après avoir vu Neymar partir au PSG, le FC Barcelone a réagi comme il a pu en s’attachant les services d’Ousmane Dembélé pour 135M€. Un achat compulsif aux yeux de certains, qui n’a pas vraiment porté ses fruits jusqu’à maintenant puisque l’international français n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer en Catalogne en raison de multiples blessures. Cette saison, Ousmane Dembélé semble toutefois revivre en enchaînant les matches. Ronald Koeman compte sur l’attaquant de 23 ans, tout comme Joan Laporta qui aurait fait de sa prolongation l’une de ses priorités. Le bail du Français court en effet jusqu’en juin 2022, et le spectre d’un départ libre l’année prochaine plane au-dessus du club culé. Toutefois, Joan Laporta est encore loin de parvenir à ses fins, ce qui pourrait l’amener à prendre une décision radicale pour l’avenir d’Ousmane Dembélé.

Un échange Dembélé/Haaland imaginé par le Barça ?