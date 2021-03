Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Neymar !

Publié le 27 mars 2021 à 3h30 par A.M.

De retour de blessure, Neymar est entré en jeu contre l'OL dimanche (4-2). De bon augure à l'approche des échéances importantes pour le PSG.

Sorti sur blessure en février à l'occasion du match de Coupe de France contre Caen, Neymar devait manquer 4 semaines de compétition. Toutefois, le PSG étant très attentif à la récupération de son numéro 10 a décidé de ne prendre aucun risque, bien aidé par la belle victoire en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (4-1). Victime du lésion au long adducteur gauche, Neymar a finalement repris la compétition après 5 semaines et demi d'arrêt, à l'occasion du déplacement à Lyon. Et pour Alexandre Marles, ancien directeur de performance du PSG entre 2013 et 2014, c'est de bonne augure pour le Brésilien.

«Il ne sera pas forcément bien contre Lille, ni contre le Bayern. Mais il ne sera pas loin»