Mercato - PSG : Ça se confirme pour l’avenir d’Harry Kane !

Publié le 27 mars 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino apprécie Harry Kane, Tottenham n’aurait pas l’intention de laisser partir son attaquant.

Si le PSG est proche du but pour la prolongation de Neymar d’après nos informations, celle de Kylian Mbappé est encore loin de voir le jour. L’international français n’a toujours pas tranché pour son avenir et souhaite prendre son temps, de quoi contrarier Leonardo. Le directeur sportif parisien voudrait en effet être rapidement fixé, afin de préparer toute éventualité. S’il refusait de prolonger, Kylian Mbappé pourrait être vendu dès cet été, et le PSG contraint de miser sur une nouvelle star dans la foulée. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seraient visés, tout comme Harry Kane. En effet, Mauricio Pochettino apprécie le profil de son ancien joueur, mais Tottenham n’a pas l’intention de filer l'attaquant.

Harry Kane parti pour rester