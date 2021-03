Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a connu un premier échec cet hiver…

Publié le 27 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Tout juste nommé entraîneur, Mauricio Pochettino aurait fait le forcing pour que Dele Alli signe au PSG, mais s’est heurté à la réticence de Daniel Levy.

C’était l’un des gros feuilletons du mercato hivernal et sans contestation, le dossier du PSG. Lors de la dernière session des transferts, faute de moyens conséquents entre autres, Leonardo n’a pas injecté de sang neuf à l’effectif de Mauricio Pochettino qui venait alors de déposer ses valises au PSG. Pourtant, plusieurs noms ont été liés au Paris Saint-Germain dont Christian Eriksen et surtout Dele Alli. Considéré comme une référence pour le mercato, Fabrizio Romano a livré les raisons de l’échec du PSG dans la course à la signature de Dele Alli pourtant mis au placard à Tottenham par José Mourinho.

Alli était tout proche du PSG, mais…