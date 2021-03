Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Lionel Messi déjà trouvé par Koeman ?

Publié le 28 mars 2021 à 9h30 par A.C.

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait bien quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Si tel était le cas, Joan Laporta aurait une idée en tête

Le danger est toujours présent. Le 30 juin prochain, prendra fin le contrat qui lie Lionel Messi au FC Barcelone et pour le moment, une prolongation ne semble pas encore assurée. Le Paris Saint-Germain et Manchester City rodent toujours autour du sextuple Ballon d’Or, qui pourrait donc dicter les mouvements du Barça dans les prochains mois. Un départ de Messi, bien que catastrophique, libérerait énormément d’argent à réinvestir directement sur le mercato estival... et en Catalogne on semble déjà avoir une cible.

Lukaku plait énormément, mais...