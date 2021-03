Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Depay… Messi est la clé d’une grosse opération !

Publié le 28 mars 2021 à 10h10 par Th.B.

Erling Braut Haaland ou Memphis Depay ? Les deux attaquants seraient dans les petits papiers du FC Barcelone, mais le capitaine du Barça déclencherait toute offensive et ce, pour une raison précise.

Le FC Barcelone travaillerait sur la prolongation de Lionel Messi qui est sans surprise une priorité absolue de Joan Laporta. Récemment, à l’occasion de son investiture en tant que président du FC Barcelone, Laporta a envoyé le message suivant à Lionel Messi qui était présent dans l’auditoire. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici ». Sous contrat jusqu’en juin prochain, Messi a déjà fait savoir en décembre dernier qu’il prendrait une décision en fin de saison alors que le PSG et Manchester City seraient en embuscade. Le FC Barcelone serait paré à toute éventualité.

Haaland si Messi part et Depay si l’Argentin reste