Mercato - PSG : La Juventus n’a pas dit son dernier mot pour Kean !

Publié le 28 mars 2021 à 15h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton au PSG, Moise Kean est annoncé proche d’un possible retour dans son club formateur de la Juventus.

La France réussit à Moise Kean. Après deux saisons compliquées à l’Hellas Verona puis à Everton, l’attaquant de 21 semble enfin exprimer toute l’étendue de son talent au Paris Saint-Germain. Pourtant, il n’est que prêté et son avenir est encore à décider. Leonardo souhaiterait le garder au PSG, mais ces dernières semaines la presse italienne n’a cessé d’évoquer l’intérêt prononcé de la Juventus. A Turin, on serait prêts à faire des pieds et des mains pour rapatrier l’ancien prodige du club, parti en 2020 pour 28M€.

La Juve prête à saluer Morata pour Kean ?