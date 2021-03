Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait frapper fort avec Harry Kane !

Publié le 28 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

En quête d’un nouvel attaquant, le PSG pourrait se tourner vers Harry Kane. Malgré la présence de Mauricio Pochettino à Paris et un potentiel départ de l’Anglais de Tottenham, cette opération s’annonce déjà délicate pour le champion de France.

En marge du prochain mercato, Leonardo aurait fait du recrutement de Moise Kean une priorité. Le directeur sportif du PSG prévoirait de mettre toutes les chances de son côté dans l’optique de convaincre Everton de définitivement céder Kean au Paris Saint-Germain à l’intersaison. À choisir entre l’international italien et Mauro Icardi, Leonardo serait même prêt à sacrifier l’Argentin qui disposerait toujours d’une belle cote en Italie. Que ce soit à la Juventus, au Napoli ou encore à la Roma. En parallèle, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino serait lui ouvert au fait d’injecter du sang neuf sur le front de l’attaque. En janvier dernier, sur le plateau de Canal+ pour l’émission du Late Football Club , l’agent de joueurs Bruno Satin révélait que le profil de Sergio Agüero plairait particulièrement au technicien argentin, au même titre que celui d’Erling Braut Haaland. The Transfer Window Podcast révélait même que Pochettino se serait résigné à l’idée de perdre Kylian Mbappé cet été, l’attaquant du PSG n’ayant toujours pas accepté de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Autre piste potentielle pour le PSG et appréciée de Mauricio Pochettino : Harry Kane. Et ce dossier pourrait bien s’accélérer prochainement.

Le PSG bien placé, mais…

C’est du moins l’information que The Daily Mirror divulguait il y a de cela quelques semaines. Bien que sa prolongation soit en bonne voie contrairement à celle de Kylian Mbappé, Neymar n’a lui aussi pas encore officiellement prolongé. Dans l’optique de pallier le potentiel départ de l’une des deux stars du PSG, Mauricio Pochettino songerait à son ancien buteur qu’il avait sous ses ordres à Tottenham lorsqu’il était à la tête de l’effectif londonien. Et l’intérêt du PSG a été confirmé ce dimanche par The Daily Mail. En partie en raison de la présence de Pochettino au PSG, le champion de France serait très bien placé dans ce dossier et surtout susceptible d’exprimer sa volonté de recruter l’international anglais. Cependant, malgré Pochettino, le recrutement d’Harry Kane ne serait pas une promenade de santé. D’une part en raison des demandes XXL du président Daniel Levy et de l’ensemble de la direction de Tottenham. En effet, pour accepter de laisser filer Kane, les Spurs réclameraient au minimum 140M€, qui est le record d’un transfert anglais. En outre, Manchester United et Manchester City seraient susceptibles de se rabattre sur Kane si leurs offensives pour Erling Braut Haaland ne menaient à rien. De quoi compliquer les affaires du PSG, mais la porte d’Harry Kane pourrait bien être ouverte.

Harry Kane laisse planer le doute