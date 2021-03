Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà identifié le remplaçant de Mbappé !

Publié le 29 mars 2021 à 19h15 par D.M.

Le Real Madrid pourrait se lancer dans le dossier Harry Kane notamment en cas d’échec avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Un dossier également sur la table de Leonardo à Paris.

« Un départ cet été pour gagner des trophées ? Je pense que c'est une question difficile à répondre en ce moment. Il est important que je me concentre sur les deux matchs de l'Angleterre qui arrivent, le reste de la saison avec les Spurs et ensuite l’Euro (…) J'essaie de rester en dehors de ces spéculations autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail à faire sur le terrain à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là » . Interrogé sur son avenir, Harry Kane n’a pas voulu en dire plus sur son avenir à Tottenham. Pourtant, l’attaquant anglais n’est pas certain de rester en Premier League la saison prochaine. Selon Ok Diario , le Real Madrid pourrait décider le recruter, notamment en cas d’échec dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mais une autre équipe européenne aurait également coché son nom.

Harry Kane pour remplacer Mbappé au PSG ?