Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé d’ores et déjà acté ?

Publié le 29 mars 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’est pas pressé de prolonger avec le PSG. Une situation qui alerte Leonardo, qui pourrait être contraint de libérer sa star cet été, toujours dans le viseur du Real Madrid.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le dossier Kylian Mbappé. L’international français reste au coeur des rumeurs pour son avenir, et le PSG conserve l’espoir de le conserver, alors que son contrat prendra fin en juin 2022. Pourtant, le compteur tourne, et chaque jour passant éloigne un peu plus Mbappé du Paris Saint-Germain. Au sein du club, on imagine en effet difficilement laisser le Bondynois entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir. Leonardo met donc la pression sur les épaules du champion du monde, y compris en public. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif parisien sur France Bleu le 24 février dernier. Une stratégie qui ne porte pas ses fruits jusqu’à maintenant, et qui pourrait conduire le PSG à pousser vers la sortie son joyau, un scénario qui se crédibilise.

Mission impossible pour la prolongation de Mbappé ?

En effet, si différentes informations contradictoires circulent sur le dossier Mbappé, concernant l’intérêt du Real Madrid ou de Liverpool à son égard, ou l’hésitation de Florentino Pérez entre l’ancien phénomène de l’AS Monaco et Erling Haaland, la plupart des médias s’accordent à dire néanmoins que les négociations sont bloquées pour sa prolongation, et cela ne joue pas en faveur du PSG. Ce samedi, le quotidien Marca indiquait que les discussions entre les deux parties étaient très mal engagées, et les signaux envoyés par Mbappé en interne n’iraient pas dans le sens d’une prolongation. Si cela venait à se confirmer, le PSG devra alors impérativement vendre sa star cet été pour éviter de la voir partir libre l’année suivante. En Espagne, le Real Madrid reste à l’affût, et d’après El Confidentiel , Zinedine Zidane aurait approché Kylian Mbappé pour le rassurer. Le numéro 7 parisien reste bel et bien la grande priorité de l’écurie merengue, qui compte sur lui pour se relancer, et ce malgré les nombreuses rumeurs concernant Erling Haaland. « Le Real Madrid veut Mbappé et pense qu'il est à moitié convaincu. Il cherchera un accord avec le PSG cette année, ou sinon il arrivera libre l’année prochaine », expliquait ce week-end le journaliste David Sanchez sur Catalunya Radio . Et pour parvenir à ses fins, le Real Madrid compte utiliser tous les moyens en sa possession.

