Mercato - PSG : Le Real Madrid a une nouvelle idée pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 mars 2021 à 15h45 par T.M.

Touché par la crise financière, le Real Madrid cherche tous les moyens pour permettre l’arrivée de Kylian Mbappé. Et un nouveau scénario serait sur la table.

Malgré son statut, le Real Madrid n’est pas épargné par les répercussions financières de la pandémie. Alors que cela a déjà bouleverser les plans de Florentino Pérez l’été dernier, cela pourrait à nouveau avoir des répercussions sur le recrutement merengue. Et aujourd’hui la question est de savoir si le Real Madrid aura les moyens nécessaires pour parvenir à faire céder le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Le prodige français ne sera pas donné et la Casa Blanca pourrait bien avoir du mal à assumer une telle opération. A moins qu’un joueur de Zinedine Zidane ne soit mis dans la balance pour Mbappé…

L’argument Odegaard ?